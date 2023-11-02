Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку 15% до конца 2023 года

Сбербанк рассчитывает, что Центробанк не понизит ключевую ставку до следующего года. Об этом сообщил вице-президент, директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов во время созвона с аналитиками, его процитировал ТАСС.
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