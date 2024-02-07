Приморцы могут получить кешбэк 10% за каждую вторую онлайн-покупку на матчи КХЛ

Напряженное и динамичное противостояние двух давних соперников — хоккейных клубов "Адмирал" из Владивостока и "Барыс" из Астаны жители Уссурийска смогут увидеть на льду "Фетисов-Арены" 13 и 14 февраля в столице Приморского края.