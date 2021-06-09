«Челси» поборется за Хакими с «ПСЖ». Оба клуба предложили по 60 млн евро «Интеру»

«Челси» включился в борьбу за защитника «Интера» Ашрафа Хакими, на которого также претендует «ПСЖ». Оба клуба предложили за 22-летнего марокканца примерно по 60 млн евро, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
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