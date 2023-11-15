Аналитик Ульянов: утечка номера телефона мошенникам практически неизбежна

Защититься от спам-звонков и звонков от телефонных мошенников практически невозможно, так как номера телефонов в любом случае рано или поздно "утекают" в их базы данных, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
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