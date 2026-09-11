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ОАЭ ввели единый порядок расчета криптоплатежей для НДС

ОАЭ ввели единый порядок расчета криптоплатежей для НДС

Федеральное налоговое управление ОАЭ утвердило новый порядок определения стоимости операций с цифровыми активами при заполнении деклараций по НДС.

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