Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный гороскоп красоты за 5 - 11 августа

На этой неделе звезды рекомендуют вам сделать выбор в пользу нарочито небрежного стиля в одежде. Отличным решением будут комбинации летнего платья с экстравагантными кедами, сарафана с классическим пиджаком.
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