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МСП Банк запустил новую программу поддержки предпринимателей по сниженной ставке

МСП Банк запустил новую программу поддержки предпринимателей по сниженной ставке

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") запустило новый кредитный продукт "Экспресс-поддержка", в рамках которого предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей.

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