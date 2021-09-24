МСП Банк запустил новую программу поддержки предпринимателей по сниженной ставке

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") запустило новый кредитный продукт "Экспресс-поддержка", в рамках которого предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей.