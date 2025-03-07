Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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С праздником! «Русская Весна» поздравляет женщин с 8 Марта!

С праздником! «Русская Весна» поздравляет женщин с 8 Марта!

Коллектив «Русской Весны» поздравляет всех женщин с Международным женским днём 8 Марта! Наша редакция желает вам благополучия, здоровья, мирного неба над головой и много счастья! Примите наши самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви – всем, что заключено в вас! В этот светлый день желаем всем женщинам крепкого благосостояния, жизненного счастья, взаимной любви.

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