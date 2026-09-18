Медведев очно проголосовал на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы.
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