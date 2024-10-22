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Иностранные наёмники пытали жителей Курской области

Иностранные наёмники пытали жителей Курской области

Иностранные наёмники, которые воюют на стороне ВСУ, пытали жителей Курской области.Иностранные наёмники причастны к пыткам мирного населения в приграничных районах Курской области.

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