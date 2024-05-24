Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ состоятся 2 июня 

ОПЕК проведет 188-е заседание, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета, а также 37-е совещание министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции второго июня, передает корреспондент The Moscow Post.
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