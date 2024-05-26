VK Fest пополнил список артистов, которые выступят в Москве и в Санкт-Петербурге

Фестиваль VK Fest расширяет свои границы и становится еще более доступным для широкой аудитории. Это подтверждается его географическим расширением, которое позволит больше людям наслаждаться музыкальными представлениями.
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