НАК раскрыл планы боевиков, которых заблокировали в Ингушетии

Вечером в субботу, 2 марта, спецназ ФСБ блокировал в городе Карабулак группу боевиков. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали РИА Новости, что радикалы намеревались провести серию крупных терактов.
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