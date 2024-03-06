Роджер Кларк, актер, сыгравший главного героя в RDR 2, озвучит аудиокнигу о Red Dea...

Роджер Кларк, актер, сыгравший главного героя в RDR 2, озвучит аудиокнигу о Red Dead RedemptionКнига Red Dead’s History, подробно рассказывающая об играх франшизы Red Dead Redemption и соотносящая их с тем, что происходило в США в исторический период действия игры в реальной жизни, скоро получит аудиоверсию.