Роджер Кларк, актер, сыгравший главного героя в RDR 2, озвучит аудиокнигу о Red Dea...

Роджер Кларк, актер, сыгравший главного героя в RDR 2, озвучит аудиокнигу о Red Dead RedemptionКнига Red Dead’s History, подробно рассказывающая об играх франшизы Red Dead Redemption и соотносящая их с тем, что происходило в США в исторический период действия игры в реальной жизни, скоро получит аудиоверсию.
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