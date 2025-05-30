В МИД Украины назвали сроки окончания переговоров с Россией

В настоящее время США несколько утратили позиции лидера мира и влиятельной державы, поэтому на ход переговоров по Украине, куда Вашингтон активно вмешивается, оказывают давление разные посторонние факторы, в том числе нежелание Киева договариваться.
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