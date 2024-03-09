Почему люди так легко ведутся на обман мошенников Почему так легко попасться на уловки мошенников и поверить в их ложные обещания? Этот вопрос волнует многих, ведь каждый из нас хочет верить в добро и честность окружающих.
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