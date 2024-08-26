Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана.
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