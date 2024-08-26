Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх