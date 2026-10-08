Первая за 81 год казнь через расстрел в США будет публичной

В США назначили дату публичной казни через расстрел. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Real America's Voice, это произойдет 3 декабря.
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