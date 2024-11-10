Чудо-капельницы против похмелья: как россияне возвращаются за руль после праздников Юлия ЧелкановаВ последние годы в России наблюдается растущий интерес к новым методам лечения похмелья, и одним из самых обсуждаемых вариантов стали капельницы с инфузионной терапией.