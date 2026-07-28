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Царьград

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Гидрометцентр предупредил о грозах и штормовом ветре в Москве с 29 июля

Гидрометцентр предупредил о грозах и штормовом ветре в Москве с 29 июля

В Московском регионе грядут дожди с грозами, штормовым ветром и градом. Гидрометцентр России предупреждает о значительных изменениях погоды 29 июля и в ночь на 30 июля, с прогнозом ливневых осадков и усилением ветра до 17 м/с.

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