Гидрометцентр предупредил о грозах и штормовом ветре в Москве с 29 июля

В Московском регионе грядут дожди с грозами, штормовым ветром и градом. Гидрометцентр России предупреждает о значительных изменениях погоды 29 июля и в ночь на 30 июля, с прогнозом ливневых осадков и усилением ветра до 17 м/с.
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