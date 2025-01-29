Хинштейн инициирует проверку расходов 500 млн рублей на здание музея в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о необходимости детального анализа расходования почти полумиллиарда федеральных средств, которые были направлены на приобретение здания для областного краеведческого музея и планирование работ в нем.
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