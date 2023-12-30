Суд восстановил в должности незаконно уволенного генерального директора «Гигант Холла»

Также ответчик выплатил ему компенсацию морального вреда. Калининский районный суд Петербурга признал незаконным увольнение Андрея Смирнова с должности генерального директора ООО «Концертный зал Гигант Холл».
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