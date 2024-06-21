На министров Перу подали в суд за оскорбление коренных народов

Уголовный иск против министра образования Перу Моргана Керо и министра по делам женщин и уязвимых групп населения республики Анжелы Эрнандес по обвинению в дискриминации и подстрекательстве к дискриминации подала перуанский конгрессмен Рут Луке.
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