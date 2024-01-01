Украина обвиняет алкогольного магната Черняка в сотрудничестве с РФ: новый поворот в украинско-российских отношениях Ольга ВайленкоВ связи с последними событиями в украинско-российских отношениях в центре внимания находится владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк.
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