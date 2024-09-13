В Архангельске завершается создание первого мурала с Юрием Гагариным

Всего их будет два — они украсят стены домов № 3 и № 4 на улице имени первого в мире покорителя космосаСвою художественную задумку ТОС «Предмостный» воплощает в жизнь благодаря участию в проекте «Комфортное Поморье», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.