В Архангельске завершается создание первого мурала с Юрием Гагариным

Всего их будет два — они украсят стены домов № 3 и № 4 на улице имени первого в мире покорителя космосаСвою художественную задумку ТОС «Предмостный» воплощает в жизнь благодаря участию в проекте «Комфортное Поморье», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии