Теннисистка Пивоварова заявила, что Медведев отстает по уровню от Алькараса

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с "Газетой.Ru" заявила, что Даниил Медведев не смог прийти в свою лучшую форму на последнем турнире "Большого шлема" - "Ролан Гаррос", и призналась, что ее не удивило поражение россиянина в четвертом круге от Алекса де Минора (6:4, 2:6, 1:6, 3:6).