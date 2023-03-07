Троцкий против Сталина. Так кто же победил?

Бессмысленный вопрос, не правда ли? Ведь всем давно известно и внесено во все энциклопедии, что 20 (умер 21-го) августа 1940 года известный всему миру выдающийся русский революционер Лев Давидович Троцкий-Бронштейн (по происхождению еврей), по приказу такого же известного всему миру выдающегося русского революционера Иосифа Виссарионовича Сталина-Джугашвили (по происхождению грузина), был убит в пригороде Мехико Койоакане, в собственном доме, Рамоном Меркадером, убежденным испанским коммунистом, любящим СССР и связанным с НКВД.