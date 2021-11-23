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«Зенит» в меньшинстве вырвал ничью у «Мальмё» в компенсированное время, Дзюба не забил пенальти, его гол с игры отменен. Зато евровесна питерцам обеспечена

«Зенит» в меньшинстве вырвал ничью у «Мальмё» в компенсированное время, Дзюба не забил пенальти, его гол с игры отменен. Зато евровесна питерцам обеспечена

«Зенит» не смог победить в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Швеции – ничья 1:1. Но этот результат гарантирует питерцам выход в Лигу Европы следующей весной: команда Сергея Семака досрочно застолбила третье место в группе.

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