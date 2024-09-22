Производство духов в России выросло в 2,5 раза

Большая часть предложения на рынке парфюма в России приходится на отечественных производителей. По итогам июля доля российских компаний составила уже 62%, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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