Ловрен отверг обвинения в симпатиях к фашизму: «Это была патриотическая песня о моей стране»

Деян Ловрен отверг обвинения в том, что пел песню с фашистским подтекстом. Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.
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