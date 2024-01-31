«Так и Ferrari не пустили бы в Ф1». Алексей Попов – об отказе Andretti Autosport

«Так и Ferrari не пустили бы в Ф1». Алексей Попов – об отказе Andretti AutosportIndyCarРоссийский голос Формулы 1 Алексей Попов высказался о решении коммерческих владельцев Больших Призов отказать американской команде Andretti Autosport в участии с 2025 года.