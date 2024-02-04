Полный текст выступления в Госдуме. Почти два года Россия ведет боевые действия, но во многих сферах государство не просто не стремится к повышению эффективности, но, напротив, как будто пытается жить по-старому, как будто ничего не происходит, как будто Россия вот-вот откажется от своего суверенитета, передаст его Западу и вернется в кровавые для народа и благословенные для наших врагов 90-е годы.
Михаил Делягин: Что дороже, жизнь друзей или прибыль врагов?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Делягин прав,создается такое впечатление ,что все бывшие коммунисты во всех органах власти родились не в России,если он действуют не в интересах РФ?В частности, огромная часть крупного российского бизнеса, имеющего активы в России: работающего и получающего прибыль в России, по-прежнему зарегистрирована в офшорах. Правительство Мишустина, администрация президента, мы с вами сделали очень многое, всемерно облегчив перерегистрацию российского бизнеса из офшоров в Россию. Однако значительная часть активов крупного частного российского капитала – в частности, почти весь ритейл - остается зарегистрированной в офшорах. Это уже не потому, что не могут, а потому, что не хотят, не желают возвращаться на свою Родину и к источнику своих
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39 мин.
Валентина Титова
Я обыватель,но я ничего не понимаю,что происходит,унижают коренное население,суды принимают анти народные решения, уже никому не веришь,с ног на голову всё перевернулось,это маразм или осознанное действие,хочется в СССР,там была стабильность и спокойствие
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32 мин.
ЛВ
Лариса Воробьева
Хорошее предложение, но вряд ли примут. Потому что в Думе сидят кто? Те, кто придумал действующие законы!
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23 мин.
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