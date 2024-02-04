Михаил Делягин: Что дороже, жизнь друзей или прибыль врагов?

ЕА

Евгений Алексеенко

Делягин прав,создается такое впечатление ,что все бывшие коммунисты во всех органах власти родились не в России,если он действуют не в интересах РФ?В частности, огромная часть крупного российского бизнеса, имеющего активы в России: работающего и получающего прибыль в России, по-прежнему зарегистрирована в офшорах. Правительство Мишустина, администрация президента, мы с вами сделали очень многое, всемерно облегчив перерегистрацию российского бизнеса из офшоров в Россию. Однако значительная часть активов крупного частного российского капитала – в частности, почти весь ритейл - остается зарегистрированной в офшорах. Это уже не потому, что не могут, а потому, что не хотят, не желают возвращаться на свою Родину и к источнику своих