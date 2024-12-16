В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни AlexCoderВ Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни AlexCoder Отношения между странами с каждым днем все более натянутые Представители польского фонда “Мы помним Волынь” опубликовали открытое письмо, в котором призвали прекратить все контакты между Польшей и Украиной из-за позиции последней по Волынской резне.