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В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни

В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни

В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни AlexCoderВ Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни AlexCoder Отношения между странами с каждым днем все более натянутые Представители польского фонда “Мы помним Волынь” опубликовали открытое письмо, в котором призвали прекратить все контакты между Польшей и Украиной из-за позиции последней по Волынской резне.

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