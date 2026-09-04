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Царьград

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Трамп оценил встречу G20 в США как плодотворную и важную

Трамп оценил встречу G20 в США как плодотворную и важную

Дональд Трамп назвал встречу G20 в Чапел-Хилл 1-2 сентября исторически значимой. Министр России Максут Шадаев подчеркнул успех заседания, где закрепили российские установки по инновациям и трансферу технологий.

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