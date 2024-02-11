Лишь бы хозяин не пнул: Депутат жёстко прошёлся по реакции Шольца на интервью Путина

В Государственной думе оценили слова немецкого канцлера относительно интервью президента России.Заявления канцлера Германии вызвали весьма жёсткую реакцию у депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
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