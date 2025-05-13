В Швейцарии открыли отель для коров

Цель — побаловать животных перед сельскохозяйственной выставкой. Спа, массаж, расслабляющая музыка и органическое сено на серебряном подносе — всё это помогает подготовить бурёнок к мероприятию, снизить уровень стресса и улучшить качество молока.
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