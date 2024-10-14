Запрет на использование животных в цирках: необходимость последовательности и контроля

Госдума предлагает закрепить запрет на использование животных в цирках, но депутат Владимир Бурматов считает, что решение нужно принимать последовательно, "закручивая гайки" в отношении цирков, чтобы требования к содержанию в них животных постоянно повышались.
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