Посольство России в ЮАР отрицает конституционную территориальную целостность России: НЕ включает в состав России Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Территориальную целостность РФ не признаёт посольство в ЮАР
Комментарии
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Иван Щукин
Посольство России в ЮАР отрицает конституционную территориальную целостность России: НЕ включает в состав России Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - ?????????????
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10 час.
Андрей
а это не фейк? Тогда почему посольство не уволено?
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6 час.
Дмитрий Гурин
Скорее всего фейк. За такое все посольство уже бы доставили в Россию в наручниках.
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2 час.
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