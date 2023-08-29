Территориальную целостность РФ не признаёт посольство в ЮАР

Иван Щукин Посольство России в ЮАР отрицает конституционную территориальную целостность России: НЕ включает в состав России Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - ?????????????

Андрей а это не фейк? Тогда почему посольство не уволено?