Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива РФ

Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать. Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.