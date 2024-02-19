Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива РФ

Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать. Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.
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