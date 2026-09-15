Черногория готова сдать спикера парламента после окрика из Брюсселя

BELGRADE, SERBIA - MAY 29: Supporters of Ratko Mladic wave flags with his picture and reading in Serbian "Serbian hero" during a rally organized by the ultra nationalist Serbian Radical Party in front of the Parliament building on May 29, 2011 in Belgrade, Serbia.
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