В Госдуме рекомендовали устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в России. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.
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