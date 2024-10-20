В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по сообщению об организации незаконной миграции в Московской области

В социальных медиа сообщается, что жительница города Чехова Московской области в принадлежащих ей жилых помещениях организовала несколько хостелов, в которых с нарушением санитарных норм незаконно проживают мигранты, нарушающие общественный порядок.
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