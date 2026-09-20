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Медведев заявил, что «Единая Россия» выступила достойно

Медведев заявил, что «Единая Россия» выступила достойно

Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел первые результаты голосования на завершившихся выборах.

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