Похоже, у лягушатников появился новый Наполеон...Наверное, на острове Святой Елены ему со своей каргой будет спокойней, если како-нибудь революционер его традиционно не грохнет!

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Подобные понты Микрон кидает не от большого ума, просто петушиная натура лезет наружу. Петух - символ свободной Франции. В новых реалиях "символ" сверкает совсем другими красками. Попытка Лягушатии сделать "всё", чтобы Россия проиграла, может выйти боком и "всё" будет всему Миру.