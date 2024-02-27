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RT Russia

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Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности в Европе

Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе.

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Комментарии
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Betahon
Похоже, у лягушатников появился новый Наполеон...Наверное, на острове Святой Елены ему со своей каргой будет спокойней, если како-нибудь революционер его традиционно не грохнет!
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Подобные понты Микрон кидает не от большого ума, просто петушиная натура лезет наружу. Петух - символ свободной Франции. В новых реалиях &quot;символ&quot; сверкает совсем другими красками.  Попытка Лягушатии сделать &quot;всё&quot;, чтобы Россия проиграла, может выйти боком и &quot;всё&quot; будет всему Миру.
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19 час.

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