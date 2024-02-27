Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе.
Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности в Европе
Комментарии
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Betahon
Похоже, у лягушатников появился новый Наполеон...Наверное, на острове Святой Елены ему со своей каргой будет спокойней, если како-нибудь революционер его традиционно не грохнет!
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Подобные понты Микрон кидает не от большого ума, просто петушиная натура лезет наружу. Петух - символ свободной Франции. В новых реалиях "символ" сверкает совсем другими красками. Попытка Лягушатии сделать "всё", чтобы Россия проиграла, может выйти боком и "всё" будет всему Миру.
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19 час.
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