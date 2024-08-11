Движение «Ветераны России» требует переделать виллу Меладзе в санаторий для бойцов СВО

Общественники считают, что это поможет братьям реабилитироваться перед россиянами После сообщений о том, что Константин Меладзе начал сдавать туристам свою виллу в Крыму, движение «Ветераны России» обратилось к продюсеру с предложением либо продать виллу и направить деньги на поддержку бойцов СВО, либо переделать её под санаторий для них.