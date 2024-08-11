НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Наши ЛЮДИ везде ведут себя Достойно!!!!!!!!!!!!Российские военны...
  • tolip
    Пускай этим иностранцам чистит карманы ,это полезно.Суд освободил сер...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот отношение к своим у власти, Пришлых табунами принимают, орды целые, а своих 150 человек....Александр Дрозден...

Движение «Ветераны России» требует переделать виллу Меладзе в санаторий для бойцов СВО

Движение «Ветераны России» требует переделать виллу Меладзе в санаторий для бойцов СВО

Общественники считают, что это поможет братьям реабилитироваться перед россиянами После сообщений о том, что Константин Меладзе начал сдавать туристам свою виллу в Крыму, движение «Ветераны России» обратилось к продюсеру с предложением либо продать виллу и направить деньги на поддержку бойцов СВО, либо переделать её под санаторий для них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх