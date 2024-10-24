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Как социальное обучение помогает принимать решения в условиях, когда предпочтения различаются

Как социальное обучение помогает принимать решения в условиях, когда предпочтения различаются

Новое исследование проливает свет на механизмы, с помощью которых люди используют социальную информацию для принятия решений, особенно в ситуациях, когда предпочтения окружающих могут существенно различаться.

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