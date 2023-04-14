Daily Storm

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Судимого за изготовление бомбы жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Судимого за изготовление бомбы жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Альберт Круглов из Алушты в 2019 году был осужден за экстремизмЖителя Алушты Альберта Круглова обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации.

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