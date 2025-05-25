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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салаху осталось одно голевое действие, чтобы повторить рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон АПЛ. 1.51 – забьет в матче с «Кристал Пэлас»

Салаху осталось одно голевое действие, чтобы повторить рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон АПЛ. 1.51 – забьет в матче с «Кристал Пэлас»

Мохамед Салах может побить рекорд АПЛ по результативным действиям за один сезон. В текущем сезоне египтянин забил 28 голов и отдал 18 ассистов – 46 очков.

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