В России выборы президента впервые будут многодневными

Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней подряд — такое решение приняла в пятницу ЦИК РФ — Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.