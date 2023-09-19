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Медведева, Тарасова и Морозов примут участие в шоу «Кармен» 5-6 ноября в Петербурге

Об этом двукратная чемпионка мира сообщила в своем телеграм-канале. В спектакле Ильи Авербуха также примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алексей Ягудин, Александр Энберт и другие фигуристы.

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